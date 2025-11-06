  • İSTANBUL
Ekonomi Türkiye'nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi
Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin petrol devi, en büyük şirketiydi: Şimdi borç içinde olduğu iddia edildi

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan petrol devi zor günler yaşıyor. Yer alan haberlere göre; Şirketin 1 milyarlık borcunu ödeyemediği iddia edildi

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş.’ye geçen ay operasyon düzenlenmişti. Operasyon Antalya ve Hatay'daki akaryakıt rafinerilerinden yaklaşık 1 milyar TL'lik akaryakıt çalınmasının ardından gelmişti. Türkiye Petrolleri’ne düzenlenen operasyonda şirketin üst yönetiminden 3 kişi tutuklandı. Zülfikar Holding'e bağlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ancak Zülfikari’nin yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Şirket Türkiye Petrolleri’ne düzenlenen operasyonla sarsılırken pek çok sorun yaşadığı da gün yüzüne çıktı. Holdingin en büyük şirketleri arasında yer alan Akça Kimya'da tahvil krizi yaşandığı iddia edildi. Şirketin 1 milyar TL’lik ödemesini yapamadığı ileri sürüldü.

'Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFAKCKK2510 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 04.11.2025 tarihli itfa ödeme işlemi, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.”


