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Gündem Türkiye'nin parasını istediği F-35'lerle ilgili skandal karar! Oraya gidiyor
Gündem

Türkiye'nin parasını istediği F-35'lerle ilgili skandal karar! Oraya gidiyor

Yeniakit Publisher
2024-03-20 16:43:00 -
Türkiye'nin parasını istediği F-35'lerle ilgili skandal karar! Oraya gidiyor

Türkiye'nin parasını istediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili belirsizlik devam ederken ABD'den skandal bir hamle geldi. ABD, F-35'leri İsrail'e yolluyor.

ABD İsrail'e geniş kapsamlı yeni bir silah satışı yapmayı planlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Dairesi'nin eski Kongre ve Kamu İşleri Direktörü Josh Paul satışın detaylarını açıkladı. Buna göre ABD'nin Kongre'ye bildireceği satışın bir kısmı 1 milyar dolardan fazla değerde yeni bir hassas güdümlü mühimmat sevkiyatı ve 2.5 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı satışı olacak.

Josh Paul geçtiğimiz aylarda ABD'nin İsrail'e desteği sebebiyle istifa etmişti.

Satışlar, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle Joe Biden ve Binyamin Netanyahu arasında yükselen tansiyonun ortasında gerçekleşecek.

Taraflar arasında bir süredir İsrail'in Refah saldırısı konusunda görüş ayrılığı yaşanıyordu.
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Pazartesi günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın İsrailli mevkidaşını Refah'a geniş çaplı bir kara saldırısı başlatmanın "hata" olacağı konusunda uyardığını söyledi.

Sullivan, İsrail'in bu hafta içinde işgal planlarını görüşmek üzere ABD'ye teknik bir ekip göndermeye hazırlandığını belirtti. Ancak Salı günü Netanyahu Refah'a bir "kara saldırısı" başlatma niyetini yineledi.

ABD İsrail'e yılda 3.5 milyar dolar askeri yardım yapıyor. Bu yardımlara ek olarak Beyaz Saray İsrail için yaklaşık 15 milyar dolar daha ayırdı. Bu yardım ise henüz Kongre tarafından onaylanmadı.

Kaynak: Mepa News

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