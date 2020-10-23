Türkiye'nin orman varlığı 2023'e kadar 660 bin hektar artırılacak

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye'nin 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, geçen yıl 22 milyon 740 bin hektara yükseltildi. Hedef, 2023'te bu varlığın 23,4 milyon hektara kadar çıkarılması olarak belirlendi.



AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğünün Faaliyet Raporu ve 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'deki orman varlığı, bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her yıl düzenli olarak artırılıyor.



Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektara, geçen yıl da 22 milyon 740 bin hektara ulaştı.

Orman alanını artırma amacıyla uygun tür ve yöntemlerle ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, doğal ormanlar korunup geliştiriliyor. Yapılan tüm çalışmaların yanında, çeşitli ağaçlandırma projeleriyle de orman varlığının gelecek yıl 23,11 milyon hektara, 2022'de 23,24 milyon hektara, 2023'te de 23,4 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca, fidan ve tohum üretimi, bakımları gerçekleştirilerek fidan üretim kapasitesi ve toplam fidan üretimi içindeki boylu fidan üretim miktarı da her yıl artırılıyor. Söz konusu fidanlarla 2021-2023 döneminde her yıl için 35 bin hektar alanın ağaçlandırılması planlanıyor.



- Ağaç serveti 744 milyon metreküp arttı

Ormanların yüzde 94,72'sini korular, yüzde 5,28'ini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2019 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 744 milyon metreküp arttı.



Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp, ağaçların yaş bileşenlerini ve artışını da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon metreküp iken geçen yıl 47,2 milyon metreküpe ulaştı.

- Ağaçlandırmada köylere hibe desteği



2019 Yatırım Programı'nda yer alan projeler kapsamında, ağaçlandırma alanında 180 bin 684 hektar etüt-proje, 17 bin 871 hektar ağaçlandırma tesisi ve 153 bin 428 hektar ağaçlandırma bakım çalışması yapıldı.



Özellikli alan ağaçlandırmaları kapsamında geçen yıl 2 bin 878 üniversite ve okul bahçesine 688 bin 695, 1196 ibadethane bahçesine ve 1030 mezarlığa 443 bin 902, 339 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 94 bin 501 ve 624 kilometre kara yolu kenarına 767 bin 790 adet boylu fidan dikildi.





