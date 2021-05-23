Türkiye’nin operasyonları sürerken... ABD'li generallerden skandal girişim!

Türkiye’nin Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’de de PKK ve uzantılarına yönelik operasyonlarda bulunuyor.

17 Mayıs’ta terör örgütü PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin’in Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

TSK’nın operasyonları devam ederken, dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

ABD’li komutan teröristbaşları ile görüştü

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG’nin elebaşı, Abdullah Öcalan’ın “manevi oğlum” dediği Mazlum Abdi, ABD’li General Paul Calvet ve ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie ile görüştü.

Barzani’nin yayın organı Rudaw’da yer alan habere göre; görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Abdi, bölgede hem ekonomik hem de güvenlik ile ilgili konuları Paul Calvet ve Kenneth McKenzie ile ele almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mazlum Abdi tweetinde, "Bölgedeki emniyet ve ekonomiyle ilgili zorlukları ele almak için General Calvert ve General McKenzie ile bir araya gelmekten memnun oldum. Koalisyon güçlerinin varlığının devamı, IŞİD ile mücadele için ortak işbirliği ve bölgeyi koruma ve istikrara kavuşturma çabaları hakkında mesajlar aldık" ifadelerini kullandı.

Geçen haftaki üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ve beraberindeki ABD'li üst düzey heyet, 17 Mayıs’ta Suriye'yi ziyaret etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Hood’a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell’in eşlik ettiği kaydedilmişti.

Ziyaret kapsamında DSG ve Rakka’daki aşiret liderleriyle görüşme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD’nin IŞİD ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye’deki istikrarın devamı ve IŞİD’in kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, Hood’un Suriye’de siyasi çözüm çalışmalarına bağlı olduğu ve Suriye’ye insani yardıma devam edileceği vurgulanmıştı.

Söz konusu ziyarete ilişkin Mazlum Abdi, ABD'li heyet ile yapıcı bir toplantının yapıldığını belirterek "Uluslararası koalisyon güçlerinin istikrarı desteklemek ve Özerk Yönetimi güçlendirmek için bölgede kalacağı vurgulandı" ifadelerini kullanmıştı.