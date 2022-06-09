Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından HDP'den yeni provokasyon! Teröristbaşı Öcalan çağrısı
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için 12 Haziran'da Bursa'da bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıklayarak çağrı yaptı.
HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'da bir yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.
HDP'den yürüyüş çağrısı
Partiden yapılan açıklamada, "Bütün Türkiye halklarını, kadınları, gençleri, derdi demokratikleşme olan herkesi 12 Haziran’da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için yürüyüşe çağırıyoruz." denildi.
Terörist başı Öcalan, Bursa sınırları içerisinde yer alan İmralı Adası'ndaki F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunuyor.