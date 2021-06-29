Türkiye’nin önündeki kritik eşik! Ya biz ya onlar...

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şu şekilde;

27 Nisan e-muhtırası verildiğinde AK Partililerin bir kısmı Abdullah Gül’le birlikte Dışişleri konutunda, başka bir grup da Erdoğan’la birlikte Başbakanlık konutunda toplanmıştı.

AK Partililerin ne yapacağı merak ediliyordu. “İstifa mı edecekler yoksa görmezden mi gelecekler” tartışması yapılıyordu. Kimse direneceklerini düşünmüyordu.

Abdullah Gül, “Şimdi kritik bir karar eşiğindeyiz. Şu anda alacağımız kararla Türkiye’nin geleceğinde ya biz olacağız ya da onlar” dedi.

Gül’ün onlar dediği darbeciler, muhtıracılardı.

Erdoğan direnme kararı almıştı

Erdoğan ise bir an bile tereddüt etmemiş, muhtıraya karşı direnme kararını almıştı. Kesinlikle istifa etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz, diyordu. Ülkeyi darbeci zihniyete teslim edemeyiz, diye konuşuyordu.

Muhtıraya karşı ne yapılacağı konusunda çok fazla bir tereddüt yaşanmadı.

Teslim olmak, istifa etmek bir an bile düşünülmedi.

Direndiler kazandılar.

27 Nisan gecesi direndiler ve kazandılar.

15 Temmuz’da olduğu gibi.

Burada amacım 27 Nisan gecesi yaşananları anlatmak, 15 Temmuz’u hatırlatmak değil.

Türkiye geçmişte de kimi zaman kritik eşiklerle karşı karşıya geldi. Kimi zaman o kritik eşiği aşamadı. O zaman Türkiye kaybetti.

Yeni süreç

Emekli amirallerin bildirisi ile başlayıp, video operasyonları ile devam eden, HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı baskınla süren bir süreç yaşanıyor.

Bu bir iklim. Bu bir ekosistem. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça bizde bu mekanizmalar harekete geçiyor. Yeni bir sınamanın eşiğindeyiz.

Eşiği aşmak

Bir tercih yapacağız.

Bu eşiği ya biz aşacağız, ya onlar...

Ya kaos planları yapanlar kazanacak ya milli iradeye sahip çıkanlar.

Ya ülkeyi 90’lı yıllara çevirmek isteyenler galip gelecek ya demokratik istikrarı korumak isteyenler.

Neler oluyor, Türkiye nereye gidiyor diye soran olursa...

Kritik bir eşikteyiz.

Ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler.

Henüz mücadelenin başındayız.

Ya biz kazanacağız, ya da onlar...

(Hürriyet)