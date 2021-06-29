  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Rusya'dan kritik Türkiye adımı! Tarih verildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Siyaset Türkiye’nin önündeki kritik eşik! Ya biz ya onlar...
Siyaset

Türkiye’nin önündeki kritik eşik! Ya biz ya onlar...

Gazeteci yazar Abdülkadir Selvi, Türkiye'nin önündeki kritik eşiği yazdı ve, "Ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler. Henüz mücadelenin başındayız. Ya biz kazanacağız, ya da onlar..." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:40:00 -
Türkiye’nin önündeki kritik eşik! Ya biz ya onlar...

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şu şekilde;

27 Nisan e-muhtırası verildiğinde AK Partililerin bir kısmı Abdullah Gül’le birlikte Dışişleri konutunda, başka bir grup da Erdoğan’la birlikte Başbakanlık konutunda toplanmıştı.

AK Partililerin ne yapacağı merak ediliyordu. “İstifa mı edecekler yoksa görmezden mi gelecekler” tartışması yapılıyordu. Kimse direneceklerini düşünmüyordu.

Abdullah Gül, “Şimdi kritik bir karar eşiğindeyiz. Şu anda alacağımız kararla Türkiye’nin geleceğinde ya biz olacağız ya da onlar” dedi.

Gül’ün onlar dediği darbeciler, muhtıracılardı.

Erdoğan direnme kararı almıştı

Erdoğan ise bir an bile tereddüt etmemiş, muhtıraya karşı direnme kararını almıştı. Kesinlikle istifa etmeyeceğiz, bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz, diyordu. Ülkeyi darbeci zihniyete teslim edemeyiz, diye konuşuyordu.

Muhtıraya karşı ne yapılacağı konusunda çok fazla bir tereddüt yaşanmadı.

Teslim olmak, istifa etmek bir an bile düşünülmedi.

Direndiler kazandılar.

27 Nisan gecesi direndiler ve kazandılar.

15 Temmuz’da olduğu gibi.

Burada amacım 27 Nisan gecesi yaşananları anlatmak, 15 Temmuz’u hatırlatmak değil.

Türkiye geçmişte de kimi zaman kritik eşiklerle karşı karşıya geldi. Kimi zaman o kritik eşiği aşamadı. O zaman Türkiye kaybetti.

Yeni süreç

Emekli amirallerin bildirisi ile başlayıp, video operasyonları ile devam eden, HDP İzmir İl Başkanlığı’na yapılan silahlı baskınla süren bir süreç yaşanıyor.

Bu bir iklim. Bu bir ekosistem. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça bizde bu mekanizmalar harekete geçiyor. Yeni bir sınamanın eşiğindeyiz.

Eşiği aşmak

Bir tercih yapacağız.

Bu eşiği ya biz aşacağız, ya onlar...

Ya kaos planları yapanlar kazanacak ya milli iradeye sahip çıkanlar.

Ya ülkeyi 90’lı yıllara çevirmek isteyenler galip gelecek ya demokratik istikrarı korumak isteyenler.

Neler oluyor, Türkiye nereye gidiyor diye soran olursa...

Kritik bir eşikteyiz.

Ya demokrasi kazanacak ya da Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen güçler.

Henüz mücadelenin başındayız.

Ya biz kazanacağız, ya da onlar...

(Hürriyet)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

Ne Yaparlarsa Yapsınlar Asla Başaramayacaklar Şerefsiz Hain Alçaklar. Kazanan Milli İrade, TŪRKIYE Olacak. Hiç Şüphesiz ki Nokta.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay