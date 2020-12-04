  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye’nin önde gelen AVM’leri HES koduna hazır
Ekonomi

Türkiye’nin önde gelen AVM’leri HES koduna hazır

Securitas Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan: -"Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde anlık olarak sorgulama sonuçlarını anonim olarak ulaşabiliyoruz. Bu hem AVM yönetimi hem de istendiğinde Sağlık Bakanlığı için önemli bir veri olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:41:30 -
Türkiye’nin önde gelen AVM’leri HES koduna hazır

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin önde gelen AVM’lerine hizmet veren Securitas , HES kodu uygulamasında da teknolojiden etkin olarak yararlandı.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı veri tabanına doğrudan entegrasyonunu tamamlayan şirket, kendi geliştirdiği yazılım sayesinde anında sorgulama yapıyor.

Securitas ayrıca yapılan sorgulamaları müşterilerine anında raporlayabilme imkanına da sahip. Yapılan sorgulama sayısı ve sonuçları Securitas Kurumsal Portalı üzerinden anlık olarak müşteriye sunuluyor. Securitas’ın geliştirdiği bu yazılım ile örneğin belli bir saat aralığında AVM giriş kapılarında kaç kişinin HES kodunun sorgulandığı ve kaç kişinin riskli bulunarak içeriği alınmadığı bilgisine ulaşılarak raporlama yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Teknoloji ve Ürün Geliştirme Müdürü Alper Seyhan, ziyaretçi HES kodu sorgulama yazılımı ile el terminalleri aracılığıyla anlık sorgulama yaptıklarını belirterek, “HES kodu anlık olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor ve bakanlıktan sadece riskli olup olmadığı bilgisi geliyor. Kişinin kimlik veya sair hiçbir bilgisine erişim sağlanmıyor. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde anlık olarak sorgulama sonuçlarını anonim olarak ulaşabiliyoruz. Bu hem AVM yönetimi hem de istendiğinde Sağlık Bakanlığı için önemli bir veri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?
Yaşam

Cuma namazlarını camide kılmak serbest mi? Cuma namazına yasak var mı?

Cuma namazı saatleri cuma namazına gidecek kişiler tarafından araştırılırken diğer yandan artan koronavirüs vakalarının ardından getirilen t..
Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması
Gündem

Diyanet'ten son dakika Cuma Namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin bir açıklama yaptı.
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay