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Gündem Türkiye'nin o silahı Yunanistan'ı fena salladı... Böyle duyurdular
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Türkiye'nin o silahı Yunanistan'ı fena salladı... Böyle duyurdular

ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, Yunanistan'ı fena salladı. Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yayınlanan haberde, "Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 18:50:00 -
Türkiye'nin o silahı Yunanistan'ı fena salladı... Böyle duyurdular

Türkiye'nin son yıllarda birbiri ardına hayata geçirdiği savunma sanayii projeleri, Yunanistan'da gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi olan milli seyir füzesi, TCG Kınalıada'dan yapılan harp başlıklı atışında hedefi başarıyla imha etmişti. Bununla birlikte Türk denizaltısından füze fırlatma planı da bir başka çalışma. Tüm bu gelişmeler özelinde Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da bir haber yayımlandı.

"Türkiye denizaltıdan ATMACA ve GEZGİN füze denemeleri hazırlıyor. Ne pahasına olursa olsun balistik yetenek istiyorlar" başlıklı haberde bu çalışmaların bir tehdit olarak algılandığı gizlenmedi.

"Yunan ordusu için tehlike"

Haberde, "Türk denizaltıları, büyük olasılıkla karadaki ve havadaki hedeflere saldırmak için yetenekler kazanacak ve sadece Yunan donanması için değil, aynı zamanda Yunan ordusu için başka bir tehlike yaratacak" ifadeleri kullanıldı.

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