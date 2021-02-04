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Gündem Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Gündem

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Açıklanan son rakamlara göre Türkiye'nin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:19:00 -
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

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