Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı

ANKARA (AA) - Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı. Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir ise merkeze alındı.



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