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Dünya Türkiye’nin NATO’da ki oy hakkı askıya alınabilir iddialarına Stoltenberg’den tokat gibi yanıt! Spekülasyon yapmanın anlamı yok
Dünya

Türkiye’nin NATO’da ki oy hakkı askıya alınabilir iddialarına Stoltenberg’den tokat gibi yanıt! Spekülasyon yapmanın anlamı yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın yakın zamanda NATO'ya resmen katılmasını beklediğini söylerken, "Türkiye'nin oy hakkının askıya alınması" sorusunu, "Spekülasyonlara girmenin bir anlamı yok" diye cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:49:00 - 2022-12-27 14:03:10
Türkiye’nin NATO’da ki oy hakkı askıya alınabilir iddialarına Stoltenberg’den tokat gibi yanıt! Spekülasyon yapmanın anlamı yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, önümüzdeki yıl içinde İsveç ve Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasını beklediğini söyledi.

Norveçli politikacı, Brüksel'de Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, onay sürecinin olumlu sonuçlanacağından "kesinlikle emin olduğunu" ancak net bir tarih veremeyeceğini kaydetti.

NATO'DA ÜLKELERİN OY HAKKI ASKIYA ALINABİLİR Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayı ortasında NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için üye 30 ülkenin meclis onayı gerekiyor. Başta PKK olmak üzere terör örgütlerini destekledikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine karşı çıkan Türkiye, Haziran ayında varılan üçlü mutabakatın ardından iki ülkenin de üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Ancak Türkiye, hâlâ iki ülkenin de üyeliğini TBMM'de onaylamadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "istisnai durumlarda Türkiye gibi tavır takınan ülkelerin oy hakkının askıya alınmasının uygun olup olmadığı" şeklindeki bir soruya ise, "NATO'nun kuruluş anlaşması günümüzde yapılsaydı sonuç nasıl olurdu?" tarzı spekülasyonlara girmenin bir anlamı olmadığı şeklinde yanıt verdi.

Demokrasi ve hukuk devleti ilkesi gibi konularda da müttefikler arasında fikir ayrılıkları bulunduğuna dikkat çeken Stoltenberg, NATO'nun yine de müttefiklerin endişeleri konusunda fikir alış verişinde bulunabildikleri önemli bir platform olduğunu vurguladı.

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Yorumlar

HASAN

TÜRKİYE ASKERİ YÖNDEN 10 TANE İSVEÇ VE FİNDLANDİYANIN GÖREVİNİ YAPAR.????????????????????????????
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