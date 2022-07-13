Türkiye’nin NATO zaferi terörist Müslim’i korkuttu

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Türkiye’nin zaferini yaptıkları açıklamalarla kabul eden terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sonra, benzer yönde bir açıklama, örgütün Suriye uzantısı YPG’nin elebaşı Salih Müslim’den geldi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan terörist Müslim, PKK’nın yayın organlarına verdiği demeçte işbirliği içinde oldukları PKK’nın Avrupa ülkelerinin terör listesinde olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Müslim, “PKK’nin böyle bir listede bulunması çok büyük bir haksızlık. PKK, Avrupa’da hatta bütün dünyada herhangi bir kanun dışı saldırı gerçekleştirmedi. Türkiye, YPG ve YPJ’yi, PKK gibi NATO’nun hedefine koymaya çalışıyor. Uluslararası koalisyonun çoğunluğu NATO ülkeleridir ve bu ülkeler günlük olarak PYD, YPG ve YPJ ile görüşüyorlar. Koalisyondan kimse çıkıp da ‘siz teröristsiniz, PKK ile görüşüyorsunuz’ demiyor. PKK ile ideolojik olarak ilişkiler vardır. Sadece bizim değil bütün dünyanın ilişkileri vardır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilecek operasyon sinyallerini vermesinin ardından, korkudan yerinde duramayan terörist başı Müslim şöyle devam etti:

Batılı hamilerine serzeniş

“Erdoğan’ın açıkladığı gibi Tel Rifat ve etrafına bir operasyon olursa sadece bu bölgelerdeki varlığımız değil her taraf zarar görecektir.” İsveç’in anlaşma doğrultusunda Türkiye’ye silah satmaya başlayacağının da altını çizen Müslim, “İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’ye satacağı silahlar bizim için kullanılacak. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri konusunda Kürtleri pazarlık konusu yapmaması gerekiyordu. Bu anlaşmadan çok endişeliyiz” diyerek Batılı hamilerine serzenişte bulundu.