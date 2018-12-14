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“Türkiye’nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı hakkında bilgiler verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 14:59
“Türkiye’nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek”

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Uzay Ajansı hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu Ajansın uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyeceğini açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasıyla 20 yıllık rüyanın gerçek olduğunu belirten Varank, “Bu kurum, dışa bağımlı olmayan rekabetçi bir sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Türkiye’nin milli çıkarları uzayda da gözetilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Uzay sanayinin gelişmesi nedeniyle uzay ve havacılık alanında Türkiye’de oluşan kapasiteyi verimli bir şekilde kullanmak için koordinasyon sağlayacak ve denetleyecek bir yapıya ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Varank, “Bu kurum, uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin sonuç odaklı uygulanmasını sağlayacak” ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak konumlandırılan ajans, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı, hedef ve öncelikleri ortaya koymak amacıyla da stratejik planlar hazırlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 14:59
  1. Cumhurbaşkanlığı Kararı
  2. Resmi Gazete
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. Türkiye Uzay Ajansı
  5. Mustafa Varank

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