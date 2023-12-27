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Teknoloji Türkiye'nin Milli Ağır Torpido AKYA rakip tanımıyor! Türkiye'ye duyurdu: Bir ilk gerçekleşti: Deniz platformu vuruldu!
Teknoloji

Türkiye'nin Milli Ağır Torpido AKYA rakip tanımıyor! Türkiye'ye duyurdu: Bir ilk gerçekleşti: Deniz platformu vuruldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 21:14:00 - 2023-12-27 21:51:11
Türkiye'nin Milli Ağır Torpido AKYA rakip tanımıyor! Türkiye'ye duyurdu: Bir ilk gerçekleşti: Deniz platformu vuruldu!

Türkiye'nin yerli ve milli Roketsan, AKYA Ağır Torpido‘ya yönelik adımı: Bugüne kadar 60 adetten fazla atış test gerçekleştirilen AKYA Projesi kapsamında ilk kez 'Harp Torpidosu' ile hedef deniz platformu vuruldu

Milli Ağır Torpido AKYA’nın harp başlıklı ilk atışı, başarıyla gerçekleşti. AKYA Torpidosu tarafından vurulan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde battı.

Roketsan, AKYA Ağır Torpido‘ya yönelik çalışmalarını uzun bir süredir sürdürüyor. Bugüne kadar 60 adetten fazla atış test gerçekleştirilen AKYA Projesi kapsamında ilk kez ‘Harp Torpidosu’ ile hedef deniz platformu vuruldu.

Böylelikle ‘Harp Torpidosu ile Hedef Platforma Yönelik Patlatma Testi’ başarıyla tamamlanan AKYA’nın, kabul testi faaliyetlerine geçtiği üzerinde duruluyor.

Antalya Körfezi’nde icra edilen atış sırasında; TCG PREVEZE Denizaltısı, sualtı şok tesirli duyarsız harp başlığına sahip AKYA Torpidosu ile hedef gemi üzerinde isabetli bir vuruş kaydetti. Vuruşa müteakiben ağır hasar alan hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde mavi derinliklere gömüldü. Böylelikle AKYA Projesi’nde çok önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış oldu.

AKYA Ağır Torpido sayesinde, Türkiye’nin bu alanda ABD üretimi Mk-48 ve Alman üretimi DM2A4 torpidolarına olan bağımlılığı sona ermiş olacak. AKYA’nın; GÜR, PREVEZE ve REİS Sınıfı Denizaltılar’da kullanılması planlanıyor. AY Sınıfı Denizaltılar’da da AKYA kullanılması muhtemel.
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