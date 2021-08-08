Türkiye’nin maske satışları 144 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun 2020 Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri, sanayi ürünlerinin detaylı üretim ve satış düzeylerini ortaya koydu. Özellikle salgınla mücadele kapsamında talebin yoğunlaştığı maske, kolonya, sabun, ıslak mendil, dokusuz kumaş gibi ürünlerin üretimden satışında dikkati çeken artışlar kaydedildi.

Kolonya 3'e katlandı

Daha önce sağlık çalışanları gibi belli kesimlerce ve özel durumlarda kullanılan N95 maske ve diğer koruyucu maske, salgının başlamasıyla günlük hayatın bir parçası haline geldi. 2019 yılında 56 milyon 50 bin 527 olan maske satışı, salgının yayılmasını önlemek için kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle geçen yıl 8 milyar 144 milyon 867 bin 472’ye çıktı. Salgınla maske satışı yaklaşık 144 kat arttı. Kolonya satışı 36 milyon 883 bin 490 litreden 103 milyon 905 bin 993 litreye çıktı.