Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Şen, ATO Başkanı Baran’ı ziyaret etti

Yeni Akit Ankara

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Türkiye Cumhuriyeti’nin Valetta Büyükelçiliği’ne atanan Erdeniz Şen, ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Malta’nın yüzölçümü olarak küçük bir ülke olmasına rağmen coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Malta’nın Türkiye açısından önemli bir pazar durumunda olduğunu kaydeden Baran, Akdeniz’in ortasında yer alan ve Avrupa Birliği üyesi olan Malta’nın dış ticaretinde Türkiye’nin önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Baran, iki ülke arasında 1 milyar dolara yaklaşan dış ticaretin Türkiye’nin lehine geliştiğini belirterek, “Avrupa Birliği üyesi Malta yakın ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Türkiye’ye sıcak bakan bu ülke ile ticaretimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Malta, Kuzey Afrika’ya açılmak isteyen üyelerimiz için de fırsatlar sunan bir ülke. Ankara Ticaret Odası olarak yeni dönemde bu konuda çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.

Malta, hem AB hem de Kuzey Afrika'ya açılan bir kapı

Büyükelçi Şen ise yaptığı konuşmada, Büyükelçi olarak görev üstleneceği Malta ile Türkiye’nin ticaretini artırmayı hedeflediği için Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin şehirlerini ve potansiyelini tanıtmak istediğini anlattı. Türk yatırımcılarının Malta’da yer aldığını kaydeden Büyükelçi Şen, ülkedeki iki büyük limandan birini Yıldırım Holding diğerini de Global Holding’in işlettiği bilgisini verdi. Otokar firmasının Malta’ya otobüs ihracatı yaptığını belirten Büyükelçi halen Malta’da ulaşımın Otokar ürünleriyle sağlandığını kaydetti. Türk iş insanlarının Malta üzerinden başka ülke pazarlarına açılabileceklerini ifade eden Şen, “Malta, Türkiye için hem Avrupa Birliği’ne ticaretin daha rahat yapılabileceği bir ülke hem de Kuzey Afrika’ya açılabileceğimiz bir ülke” dedi. Türk iş insanlarının Malta’da yatırımları bulunduğunu kaydeden Şen, yatırımlarda Türkiye’nin Almanya’nın ardından ikinci sırada yer aldığını söyledi.