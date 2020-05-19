Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde "Evde Bayram Konserleri"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin ilki Afrodisias Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde organize edilen konserler, dinleyicilerini adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkarırken, diğer yandan müziğin farklı türlerinden oluşturulan çok renkli konser programlarıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunuyor.

19-26 Mayıs'ı kapsayan ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konserlerin ilki Aydın'daki Afrodisias Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Konserler dizisinin ilk etkinliğinde sahne alan Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Türk Müziği ve Tasavvuf Musikisi eserlerini seslendirdi. Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından da takip edilen konser yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ramazan ve Ramazan Bayramı süresince Türkiye'nin farklı tarihi noktalarında devam edecek konserlerin ikinci gününde Ferman Akgül ve Ethnic Band, Kapadokya'da sahne alacak.

Konserlerin program takvimi ve sanatçıları şöyle:

"20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Folk Rock Ezgileri (Kapadokya)

21 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)



22 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)



23 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

24 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)



25 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)



26 Mayıs - Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"

Bu arada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgın kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi.

