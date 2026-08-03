Nükleer santraller çok baskı altında: Aşırı sıcaklar vurdu! Tehdidi Çok ciddi yaklaşmış...

Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyeleri, Avrupa'nın alışılmadık derecede sıcak ve kurak geçen yazı boyunca sürekli geriledi. Bunun nedeni, nem taşıyan bulutların havzalara ulaşmasını engelleyen yüksek basınç sistemlerinin peş peşe etkili olması. Birmingham Üniversitesi Hidroloji Profesörü David Hannah, bu durumun bitkilerin daha fazla su tüketmesine yol açtığını, toprağın nemini kaybettiğini ve yağan sınırlı yağışın nehir havzalarına ulaşmadan önce kuru toprak tarafından hızla emildiğini söyledi. Hannah, "İklim değişikliği temel sıcaklık seviyelerini yükselterek bu süreci daha da şiddetlendiriyor. Böylece sıcak ve kurak dönemler arazileri daha hızlı kurutuyor ve nehir debilerini daha fazla azaltıyor" dedi. Avrupa'daki kuraklık 'şiddet'ini artıyor Avrupa Komisyonu verilerine göre son haftalarda Orta ve Batı Avrupa'da kuraklık daha da şiddetlendi. Hannah, Alpler'deki kar ve buzulların erimesinden kaynaklanan su miktarındaki azalmanın da özellikle yaz sonlarında Ren Nehri'nin su seviyelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın bazı kesimlerinde su seviyesi şimdiden tarihi dip seviyelere indi. Bu durum Romanya ve Slovakya'da yük taşımacılığını aksatırken nükleer santrallerin elektrik üretimini de olumsuz etkiliyor. Macaristan, 44 yıllık tarihinde ilk kez tek nükleer santralini pazar günü tamamen kapattı. Bu gelişme, yeni Başbakan Peter Magyar için önemli bir sınav olarak görülüyor. Santralin devre dışı kalması ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ını ortadan kaldıracak ve hükümeti daha fazla elektrik ithal etmeye zorlayacak. Magyar, Facebook paylaşımında iktidar partisinin enerji tasarrufu amacıyla parlamentonun bu haftaki çalışmalarının ertelenmesini istediğini açıkladı. Budapeşte'deki dekoratif aydınlatmalar ile kamu binalarının ışıkları kapatılacak. Bu süreçte otomobil üreticileri ile batarya fabrikalarının gönüllü üretim sınırlamaları, elektrik şebekesi üzerindeki baskının bir kısmını hafifletti.: gzt