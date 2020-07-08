Türkiye’nin Kredi Notuna Dokunmuyorlar

Yalan yanlış açıklamaları ve karalama kampanyalarıyla hafızalara kazınan söz konusu kuruluşlardan Fitch, Türkiye’nin kredi notunda indirime gitmedi. Ülke notunu sabit tuttu.

Uslanmış Olmalılar

İlk 6 ayda 33 ülkenin kredi notunu düşüren, 40 ülkenin ise görünümünü negatife çeviren Fitch’in Türkiye’nin aleyhine bir karar almaması veya manipülatif beyanatta bulunmaması kamuoyunca şaşkınlıkla karşılandı. ‘Sıfırcı hoca’ olarak anılan reyting kuruluşu, 2019 Temmuz ayında kredi notunu BB’den BB-‘ye indirerek tepki toplamıştı. BB-, yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor.

Veriler Pozitif

Öbür taraftan Moody’s ve Standard & Poor’s’un (S&P) Türkiye’yle büyüme tahminlerini yukarı çekmeleri, kredi notlarını ise yenilemeleri bekleniyor.

Zira haziran verileri pozitif geldi. Ekonomik güven endeksi yüzde 19.1 artarak 73.5’e yükselirken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI’ı eşik değer olan 50’nin üzerine çıkıp 53.9 olarak kayıtlara geçti.

KKO Arttı

Geçen ay kapasite kullanım oranı (KKO) 3.4 puan artıp yüzde 66’ya ulaştı, kredi kartı harcamaları ise 20 milyar lirayı aştı. İhracat yüzde 15.77 artarak 13 milyar 469 milyon doları bulurken, yerli ve yabancı yatırımlarına yenilerine eklendi. Kamu bankalarının konut, taşıt ve tatil kredileriyle ilgili kampanyaları iç talebi perçinledi. Nitekim ilk 5 ayda otomobil satışları, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 14 bin 258’e, hafif ticari taşıt satışları yüzde 13.9 artarak 36 bin 567’ye ulaştı.

Grafikler Yukarı Yönlü

Son 40 günde konut satışlarında da ibre yukarı yönlü oldu. Yılın ilk 5 ayında 434 bin 757 konut alıcı bulurken, bu rakamın gelecek hafta açıklanacak olan haziran ayı satış bilgileri ile 600 bin seviyesine yaklaşması bekleniyor. Birinci el konutta yüzde 0.64, ikinci elde 0.74 vade oranıyla finansman desteği sunulması yatırımcılar cephesinde bir fırsat olarak görülüyor. Aynı şekilde otomotiv sektöründe tüketicilere dönük kampanyalı satış fırsatlarının kamu bankaları tarafından da finansal destekle devam ettirilmesi ötelenmiş taleplerin alıma dönmesinde büyük rol oynadı. Özellikle ikinci el otomobillere olan rağbetin bariz bir şekilde arttığı gözleniyor.