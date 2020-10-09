Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA)- Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1402 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754'e çıktı.



Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

-Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Bakan Koca yeni tip koronavirüse ilişkin, "Devletimiz bu mücadeleyi büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz." dedi.

Türkiye genelindeki son duruma ilişkin olarak da Koca "Türkiye genelindeki yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 31. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

-CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık, yoğun bakıma alındı



Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı. Kovid-19'a yakalanan Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Kovid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun daha iyiye gittiğini bildirdi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı.



- Çin'de geliştirilen aşı Türkiye'deki ilk gönüllüye yapıldı

Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından onaylanan Faz 3 çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinde başlandı.



Faz-3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, gönüllü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün'e yapıldı.



-Milli Eğitim Bakanlığı Kovid-19'a ilişkin eğitici videolar hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde, 12 Ekim'de başlayacak yeni dönem öncesinde öğrencilere yönelik 4 eğitici video hazırladı.



Edinilen bilgiye göre, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında, öğrencilerin, okullarda uygulanması gereken Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması için hazırlanan 4 kamu spotu televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan eski bakan Turhan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.