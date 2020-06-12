Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.

- Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve ''TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altındaki bilim insanlarınca geliştirilen "Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi" ruhsatlandırma aşamasına geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle Kovid-19 tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent'in koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün gibi kısa sürede üretildi.

Yerli ham madde ile sentezlenerek üretilen ilacı geliştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güzel ve ilacı endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atabay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Bakan Varank'ı ziyaret ederek, ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesini sundu. Böylelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve Kovid-19'a karşı tedavilerde kullanılması planlanan yerli sentez ilaç görücüye çıktı.

Bakan Varank, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de bu alanda önemli ihracat imkanı var."

İlacın ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olmasının hem mutluluk hem de gurur verici olduğunu belirten Varank, "Temel araştırmalar tamamlandığında bu projelerin klinik çalışmalara ihtiyaç duyanlarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edeceğiz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile bunların klinik çalışmaları tamamlanarak dünyaya çare olacak işlere bilim insanlarımızla birlikte imza atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin devrede olduğu nisan ayında iç ve dış talepteki daralmayla sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğini belirterek, "Bu düşüş ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz." ifadelerini kullandı.

- Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirime yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı.

Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi. 301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak. 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.

- TİM Yönetim Kurulu, ihracatçı birlik yönetim kurulları elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan sağlandı

Ticaret Bakanlığının hazırladığı "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu, ihracatçı birlik yönetim kurulları, sektör kurulları ve sektörler konseyi toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin önü açıldı.

Ticaret Bakanlığınca, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değişmesi dikkate alınarak, birliklerin ve TİM'in icra organlarının görüntülü sistemlerle elektronik ortamda gerçekleştirecekleri toplantılar sayesinde ihracatçıların iş ve işlemlerinin sürdürülmesi, verimliliğin artırılması, daha kolay ve hızlı karar alma süreçlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

- Kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler belirlendi

Sağlık Bakanlığınca, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek rehbere, "Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı da eklendi. "Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantıların, önlem alınmadığı takdirde Kovid-19 bulaşı açısından riskli olduğu, bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla tedbirlere uyulması gerektiği" uyarısına yer verilen rehberde, temastan kaçınmak amacıyla toplantıların mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılması gerektiği vurgulandı.

Rehbere göre, toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar düzenli şekilde havalandırılacak. Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek, klima ile vantilatör kullanılmayacak. Toplantı salonunda, görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılacak. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak.

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerindeki ilk normalleşme adımlarını açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren ilk normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

81 il müdürlüğüne normalleşme sürecine ilişkin talimatların iletildiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşlarımız, 15 Haziran'dan itibaren tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek kişilik sosyal izolasyon odalarında en az 14 gün izolasyon sürecinin tamamlanması ve Kovid-19 testinin yapılması koşuluyla yerleştirilebilecek. Bu tarihten itibaren resmi bakım kuruluşlarında hizmet alan ve ailesinin yanına izinli gitmek isteyen engelli ve yaşlılarımıza 1 aydan az olmamak koşuluyla izin verilecek. İzin dönüşü de mutlaka Kovid-19 testleri yapılacak ve 14 gün izolasyonda kalmalarının ardından normal odaya yerleştirilecek."

Resmi ve özel bakım merkezleri tarafından engelli vatandaşlara ikametgahlarında sunulan evde bakıma destek hizmetlerinin uygulanmasına da 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlanacağını ifade eden Selçuk, resmi ve özel tüm kuruluşlarda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz'a kadar devam edileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, "Engelli ve yaşlılarımızın bakım kuruluşlarına yerleştirilme taleplerine ilişkin hane ziyaretlerini ve sosyal inceleme işlemlerini 1 Temmuz'dan itibaren başlatıyoruz. Bu tarih itibarıyla müstakil binası olan resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam merkezleri, dezenfekte edilip, kişi başı en az 2 metrekare alan kalacak şekilde etkinlikler planlanarak hizmete açılabilecek." dedi.

- Koronavirüse karşı MSÜ'de dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Haziran Pazar günü yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) kapsamında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Sınavın gerçekleştirileceği 81 ilde bulunan 94 sınav merkezindeki sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak. Bina girişinde adaylar ve görevlilere el dezenfektanı uygulanacak, maske ve el dezenfektanı dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler. Sınav görevlilerinin tamamına lateks eldiven dağıtılacak. Sınav evrakı dağıtan görevliler de lateks eldiven kullanacak. Adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecekler."

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olacak şekilde okul öncesi eğitim kurumlarında, eğitim öğretim dönemi bitiminde "belge töreni" adı altında organizasyonlar yapılmayacağı, sene sonu belgelerinin elektronik ortamda velilerin erişimine açılacağı bildirildi.

- İletişim Başkanlığı, basın mensuplarını Kovid-19 sürecinde yalnız bırakmadı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde büyük fedakarlıklar sergileyerek kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için önemli katkı sunan basın mensuplarına koruyucu ekipman ve temizlik malzemeleri içeren destek paketleri gönderdi.

Maske ve eldivenden ateş ölçer ve el dezenfektanına kadar birçok ekipman ve malzeme, Kovid-19 salgını sürecinde özel çantalar içinde medya mensuplarına dağıtıldı. Paketler, Türkiye'de görev yapan yabancı basın mensuplarına da iletildi. Paketlerde, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Koronavirüsle Etkin Mücadelesi" kitabı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medya mensuplarına hitaben yazdığı bir mektup da yer aldı.

Altun, İletişim Başkanlığı olarak medya mensuplarına gönderdikleri koruyucu ekipman ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler için "Üstün gayretleriniz ve fedakarlığınız için milletimizin duyduğu minnettarlığın bir nişanesi." ifadesini kullandı.