Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 34 kişi hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 olduğu, 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 122 bin 793'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 43 yeni test yapıldı, 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797, vefat sayısı 4 bin 431 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331, iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

- Yüze uygulanan kozmetik malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek

Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber hazırlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle Kovid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreci kapsamında hazırlanan rehberler tek başlıkta toplandı. Bu kapsamda, "Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber uyarınca göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek.

- "Sabırlı olun, biraz daha zaman tanıyın"

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle bir kez daha sokağa çıktı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması devam eden gençlere yönelik yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:



"Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler."

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesi ile Sancaktepe'de inşa edilen "acil durum" hastanelerinin tabelaları asıldı.





