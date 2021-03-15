Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kitaplaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adıyla hazırlanan ve Fahrettin Altun'un duyurduğu kitapla ilgili, "Bunu özenle hazırladık. İstifade edeceğinize inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.
Koronavirüse karşı mücadelenin ele alındığı, "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adıyla hazırlanan kitap, Fahrettin Altun tarafından duyuruldu.
Çin'den dünyaya yayılarak hayatı her alanda olumsuz etkileyen koronavirüse karşı en yoğun mücadelelerden biri de Türkiye'de verilmeye devam ediyor.
Türkiye, salgın sürecinde sağlık alanındaki çalışmalarıyla kritik anlardan başarıyla geçti.
Koronavirüsle mücadele kitaplaştırıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, koronavirüs salgınına karşı verilen başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.
Altun, paylaşımda "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan: İstifade edeceğinize inanıyorum
Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere kitabı dağıtarak "Bunu özenle hazırladık. İstifade edeceğinize inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.