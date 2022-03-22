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Gündem Türkiye'nin konuştuğu o kazada inanılmaz tesadüf
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu o kazada inanılmaz tesadüf

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın ağabeyinin de 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 21:07:00 - 2022-03-22 21:08:08
Türkiye'nin konuştuğu o kazada inanılmaz tesadüf

 

Bolu Dağı Tünelinde 19 Mart Cumartesi günü 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Doğan Başaran’ın cenazesi memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Başaran’ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran’ın da iki yıl önce Cizre’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kendilerine ait otobüsle seyahate çıkmış

Babası, Amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 Yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 30 Kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanmıştı.

Kazada bacakları kopan 16 yaşındaki Doğan Başaran ise yoğun bakımda tedaviye alınmış ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı.

 

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