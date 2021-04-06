Türkiye’nin komşularıyla ticareti artıyor

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 574 milyon 263 dolardı. 3 aylık dönemde en fazla ihracat 1 milyar 875 milyon 111 bin dolarla Irak’a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 766 milyon 300 bin dolarla Bulgaristan, 589 milyon 26 bin dolarla Yunanistan, 481 milyon dolarla İran ve 324 milyon 536 bin dolarla Suriye izledi. Gürcistan’a ise ihracat daraldı ve 291 milyon 884 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Rakamlar dikkat çekici

İhracatta ilk sırada 743 milyon 889 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yer aldı. Bu sektörü 552 milyon 789 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 357 milyon 610 bin dolarla mobilya, kâğıt ve orman ürünleri takip etti. İhracatı en az olan sektörler ise 917 bin dolarla gemi ve yat, 2 milyon 711 bin dolarla diğer sanayi ürünleri ve 4 milyon 228 bin dolarla savunma ile havacılık olarak sıralandı.