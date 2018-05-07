Türkiye’nin kirazı Çin piyasası için hazırlanıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, kirazda alternatif pazarların geliştirilmesi için bir süredir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda kirazın klasik pazarları AB, Rusya ve ABD’nin ardından Çin’e de ürün göndermek için geçen yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu Çin hükümetinin 9 Türk şirketine kiraz ithalat izni verdiğine işaret eden Uçak, ihracatın bu sene başlayacağını ifade etti.

İhracatlık kirazda rekolte ve kalitenin memnuniyet verici olduğunu, hasat sezonunun başlamasıyla ilk sevkiyatların yapılacağını aktaran Uçak, “Türk kirazı, bu sezon Çin pazarında kendisini test edecek. Firma sayısının artmasıyla Çin pazarına 50 bin ton kiraz göndermek hayal değildir. Türk ihracatçısının bunu başarabilecek potansiyeli vardır” dedi.