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Dünya Türkiye'nin kararı sonrası NATO'dan flaş açıklama
Dünya

Türkiye'nin kararı sonrası NATO'dan flaş açıklama

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duyurmasının ardından açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 19:46:00 - 2023-03-17 19:55:41

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duyurmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Stoltenberg, alınan kararın Finlandiya'nın, İsveç'in ve NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini söyleyerek, "Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylama yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir toplantıya çağırma konusunda anlaştık"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Stoltenebrg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Başkan ve ben, NATO Karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir toplantıya çağırma konusunda anlaştık. Geçen haftaki toplantıda herkes, Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Finlandiya ve İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olduğunu kabul etti.

En önemli şey, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil, hızla tam üye olmalarıdır. Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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