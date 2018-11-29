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Türkiye'nin kapısını çalacaklar!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Voroçenko, Karadeniz'de süren gerginlik nedeniyle Montrö Antlaşması gereğince, Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini açıkladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 18:11
Türkiye'nin kapısını çalacaklar!

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Voroçenko, Montrö Antlaşması gereğince Türkiye'den boğazları Rus gemilerine kapatmasını talep edeceklerini söyledi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Amiral İhor Voronchenko, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirtterek, "Montrö antlaşmasında geçen 19. madde gereği, Türkiye'den Boğazları kapatmasını isteyeceğiz, böylece Ruslar uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmenin sonuçlarını görecekler." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın emperyal emelleri"

Amiral Voroçenko, Ukrayna'nın Rus yayılmacılığına karşı Batıyı koruduğuna dikkat çekerken Rusya'nın hakimiyet alanını Baltık Denizi, Kuzey Kutbu, Orta ve Uzak Doğu'daki hakimiyetini kurmaya ve genişletmeye çalıştığını iddia ediyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın stratejik konumuna dikkat çeken Voroçenko, Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrasında Avrupa-Atlantik dönüşümleriyle, Rusya'nın emperyal emelleri ve otoriter devlet makinelerinin çökmesine yol açacağını öngörüyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:11
  1. Rusya
  2. Ukrayna
  3. Montrö
  4. Montrö ilkeleri

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  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin19 dk önce
    kolaysa gel sen kapat VoroCenko !
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