Türkiye'nin "kalkınmasında" siz de yer almak istemez misiniz?

On İkinci Kalkınma Planı için "vatandaş anketi" başladı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, hazırlık çalışmaları süren Plan'ın ilgili politika adımlarının belirlenmesi için özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlara yönelik anket uygulanarak katılımcılığın geniş düzeyde sağlanması amaçlanıyor.

Yol gösterici olacak

2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan On İkinci Kalkınma Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanırken Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir yol haritası niteliğinde tasarlanıyor.

Bu çerçevede vatandaşlar, 24 Eylül'e kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesi (https://www.sbb.gov.tr/) üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.

Anketin içeriğinde neler var?

Anketin ilk bölümünde, Plan'ın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek. Ankette, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Kentsel Yaşam", "Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma", "Gelir Dağılımı", "Afetlere Dirençli Yaşam Alanları Oluşturulması", "Ailenin Güçlendirilmesi", "Bölgesel Gelişme", "Çevre", "Demokrasi, Adalet, Güvenlik", "Devlet Yardımları", "Enerji", "Göç", "Güçlü ve Dayanıklı Ekonomi", "İstihdam", "Kamu Hizmet Sunumu ve İyi Yönetişim", "Sağlık", "Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim", "Turizm", "Ulaştırma" ve "Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi"nden oluşan 21 konu başlığı yer alıyor. Bu başlıklar arasından önemli görülen 5'inin sıralanması istenirken, katılımcılar bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli şıklardan tercih yapabiliyor.

Öncelikler önemli

Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise "Sizce On İkinci Kalkınma Planı'nın temel öncelikleri ve bu önceliklere yönelik politika uygulamaları neler olmalıdır?" sorusu yöneltilerek, vatandaşların yeni ve özgün fikirlerini ifade etmeleri isteniyor.

Anket kapsamında gelecek önerilerle Türkiye'nin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ve bu alanlara yönelik politika tercihleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Plan hazırlıklarına yönelik ilave bilgilere https://onikinciplan.sbb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor.

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