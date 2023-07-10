Türkiye'nin İsveç kararı dünyada gündem oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü zirvede, İsveç’in NATO üyesi olması konusunda mutabık kalındığını belirtti. Haber dünyada ilk haber olarak geniş yer buldu. İşte dünya basınından öne çıkan haberlerler...

CNN

ABD merkezli CNN 'Türkiye, İsveç'i desteklemeyi seçti' başlıklı haberinde bir yıllık serüvenin artık sona yaklaştığını aktardı. Biden'in zirve öncesi İsveç hakkında 'iyimserim' ifadesini hatırlatan CNN, Türkiye'nin İsveç'i NATO'ya kabul etmesiyle birlikte F-16 filosunu modernize etmeye bir adım daha yaklaştığını kaydetti.

Washington Post

Yine ABD'nin en önemli gazetelerinden olan Washington Post da Erdoğan'ın kararını manşetten verdi. 'Zirve arifesinde Türkiye karşıtlığı bıraktı' isimli haberde Rus işgalinin başından beri devam eden süreçte sona geldiğini bildirildi. Haberde ayrıca Erdoğan'ın İstanbul'dan Litvanya'ya gitmeden hemen önce söylediği 'Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz' ifadesi de yer aldı.

BBC

Son dakika koduyla okuyuculara sunulan gelişmede İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine geniş yer verildi. Türkiye'nin taleplerini yerine getiren ülkenin son olarak terör yasasını çıkarttığını hatırlatıldı. Bu bağlamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım hedefini desteklemeyi kabul ettiğini söyledi.

Türkiye İsveç'e evet dedi

İsveç basını da yaşananları ilk sıradan gördü. Aftonbladet, 'Türkiye İsveç'e evet dedi' başlıklı haberinde canlı blog şeklinde yaşananları aktardı. Haberde ayrıca Biden'ın son dakika açıklaması olarak 'İsveç birliğe hoşgeldin' ifadesi de yer aldı.

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Tarihi karar: Türkiye onayladı

Expressen gazetesi de sabah saatlerinden beri devam ettirdiği canlı bloga son noktayı koydu. Türkiye'nin İsveç'e verdiği onay 'tarihi' olarak nitelendirilirken haberde Erdoğan, Stoltenberg ve Krissterson'un el ele tutuşarak çekildikleri fotoğraf kullanıldı.

Svenska Dagbladet gazetesi ise Başbakan Ulf Krissterson'un karar sonrası ilk açıklamalarını paylaştı. 'İsveç için güzel bir gün' başlıklı haberde 'Türkiye üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylayacak' dedi.

Macaristan'ın henüz İsveç'e onay vermemesine de değinen Krissterson gazetecilere 'Şimdilik iyi gidiyoruz' şeklinde konuştu.

Al Jazeera

Gelişmeleri yakından takip eden Arap medyası da 3'lü görüşmeyi mercek altına aldı. 'Tarihi Gün: Erdoğan, İsveç'i kabul etti' başlıklı haberde yine Stoltenberg'in açıklamaları kendine yer buldu. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah saatlerinde yaptığı 'Avrupa Birliği için Türkiye'nin önünü açın' ifadesi hakkında 'Erdoğan şartlar konusundaki çıtayı yükseltmişti' değerlendirmesinde bulunuldu.