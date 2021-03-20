Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden kurtulması rahatsız etti! Ali Babacan'dan hükümete tepki çeken itham

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan gece yarısı kararnamesi ile Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar,

Milyonlar tarafından sevinçle karşılanan gelişmenin ardından DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan'dan ise tepki çeken açıklamalar geldi.

Babacan, hükümetin düşman panosuna ihtiyacı olduğunu ileri sürerek, bu haftaki panoya da bu sözleşmenin asıldğını iddia etti.

Babacan, aileyi hedef alan sözleşmenin iptali için hükümete "Yoksa siz de bazıları gibi kadına şiddetin mazur görülebileceği bir durum olarak mı görüyorsunuz?" şeklinde skandal bir ithamda bulundu.