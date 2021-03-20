  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! İsmailağa cemaatinden açıklama
Gündem

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! İsmailağa cemaatinden açıklama

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 14:38:00 - 2021-03-20 14:47:34
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! İsmailağa cemaatinden açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Kararın ardından kamuoyunda İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama yapıldı.

"İstanbul Sözleşmesi’nin feshi memnuniyet vericidir." başlığıyla yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu konuda farkındalık uyandırıcı çalışmalara destek verenlere teşekkür edildi.

İşte o açıklama:

Aile bağlarımıza ve nesillerimizin geleceğine yönelik tahripkâr uygulama ve tehditlerin kaynağı haline gelen İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanımıza ve bugüne kadar bu konuda hakkı söyleyen ve farkındalık uyandırıcı çalışmalara destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Ailevi sorunların çözümü konusunda dini esaslara, milli ve manevi değerlerimize uygun adımlar atılmasını ve sözleşmenin sebep olduğu tahribatların giderilmesini bekliyoruz. Dışarıdan ithal kanun ve düzenlemelere ihtiyacımız olmadığına, devlet yetkililerimiz ve milletimizin kararlılığıyla her türlü sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti
Gündem

Türkiye kritik gelişmeyi duyurdu: Mısır ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır ruhsat sahası açmayı ila..
Nevşin Mengü'den bomba Ekrem İmamoğlu itirafı
Gündem

Nevşin Mengü'den bomba Ekrem İmamoğlu itirafı

Nevşin Mengü, CHP-HDP ortaklığında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisine göre HDP'ye yakınlık gösterdiği i..
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Biyografi

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay