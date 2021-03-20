Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! İsmailağa cemaatinden açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Kararın ardından kamuoyunda İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama yapıldı.

"İstanbul Sözleşmesi’nin feshi memnuniyet vericidir." başlığıyla yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu konuda farkındalık uyandırıcı çalışmalara destek verenlere teşekkür edildi.

İşte o açıklama:

Aile bağlarımıza ve nesillerimizin geleceğine yönelik tahripkâr uygulama ve tehditlerin kaynağı haline gelen İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden Cumhurbaşkanımıza ve bugüne kadar bu konuda hakkı söyleyen ve farkındalık uyandırıcı çalışmalara destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

Ailevi sorunların çözümü konusunda dini esaslara, milli ve manevi değerlerimize uygun adımlar atılmasını ve sözleşmenin sebep olduğu tahribatların giderilmesini bekliyoruz. Dışarıdan ithal kanun ve düzenlemelere ihtiyacımız olmadığına, devlet yetkililerimiz ve milletimizin kararlılığıyla her türlü sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.