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Türkiye'nin İsrail'in ilhak hareketlerine tepkisi, diğer ülkeleri tetikliyor

Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirci: - "İsrail'in ilhak hareketi konusunda Türkiye'nin tavrı sonrası Ürdün de söylem geliştirdi. İran'ın tavrı zaten belli. Sisi, Ürdün ve Türkiye'den sonra bir konum aldı. Yoksa Sisi'nin tavrını tahmin etmek zor değil. Türkiye ve Ürdün daha fazla tepki verdikçe Mısır'dan da açıklama gelecek" - "İsrail'in yaptığı zulüm sadece insanları değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de rahatsız ediyor. Dolayısıyla İsrail'le ne halkın ne de devletin eskisi gibi olacağına ihtimal vermiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:02:53 -
Türkiye'nin İsrail'in ilhak hareketlerine tepkisi, diğer ülkeleri tetikliyor

İSTANBUL (AA) - SEFA MUTLU - Mirasımız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirci, Türkiye'nin İsrail'in ilhak hareketlerine karşı net duruşunun diğer ülkeleri de etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin tavrı sonrası Ürdün de söylem geliştirdi. İran'ın tavrı zaten belli. Sisi, Ürdün ve Türkiye'den sonra bir konum aldı. Yoksa Sisi'nin tavrını tahmin etmek zor değil. Türkiye ve Ürdün daha fazla tepki verdikçe Mısır'dan da açıklama gelecek." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Demirci, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planına" ve ırkçı politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in gündemindeki ilhak planının uzun süredir varlığını koruduğunu anımsatan Demirci, "Netanyahu, seçim kampanyasında sürekli bunu dile getiriyordu. Hükümet kurulduktan sonra da bu seçim vaatlerini tek tek hayata geçirmeye çalışacak. Batı Şeria'nın ilhakıyla alakalı karar ve Mescid-i Aksa'nın Yahudilere verilmesi konusundaki kararlar, bunların hepsini yapmaya çalışacaktır. Arkasına da Trump'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeleri alıyor. İsrail, böyle bir adımı atarsa, Arap ülkeleri ve bazı Avrupa ülkeleri buna karşı çıkacaktır." diye konuştu.

Demirci, Türkiye ve İran'ın da bu ilhak planına karşı durduğunu anlatarak, Sisi'nin ise bu iki ülkenin hamlesinden sonra konuya karşı çıkar gibi duracağını söyledi. İsrail'in bu ilhak çabalarının kendi sonunu hazırladığını belirten Demirci, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin net duruşu bütün ülkeleri harekete geçiyor. İsrail'in ilhak hareketi konusunda Türkiye'nin tavrı sonrası Ürdün de söylem geliştirdi. İran'ın tavrı zaten belli. Sisi, Ürdün ve Türkiye'den sonra bir konum aldı. Yoksa Sisi'nin tavrını tahmin etmek zor değil. Türkiye ve Ürdün daha fazla tepki verdikçe Mısır'dan da açıklama gelecek. Halkın tepkisi var çünkü. Filistinliler bu konuda yıllardır ciddi emek veriyor. İsrail bu tepkilerden rahatsız olacaktır."

- "İlhakın gerçekleşmesi zor"

Demirci, Netanyahu iktidarının daha çok fanatik gruplara hitap ettiğini belirterek, söz konusu grupların büyük bölümünün de ilhak planı içinde yer alan El Halil'de yaşadığını söyledi.

Netanyahu'nun ilhak girişimlerinin El Halil'deki radikal İsraillilerde karşılık bulduğunu yineleyen Demirci, buna karşın El Halil'deki Filistinlilerin de toprağına en çok sahip çıkan topluluk olduğunu anlattı. Demirci, ilhakın gerçekleşmesinin zor olduğunu aktararak, halkın bu girişimlere direneceğini ifade etti.

Türkiye'deki sivil toplumun Kudüs ve Mescid-i Aksa konularını sürekli gündemlerinde tutması gerektiğine vurgu yapan Demirci, halkın bilinçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Demirci konuşmasının devamında, son dönemde Türkiye'yle İsrail'i yakınlaştırma çabalarının varlığına dikkati çekerek, "İsrail yalnız kaldı. Geçmişte İsrail kesip atıyordu. Baktı ki dünyada yalnız kaldı. Avrupa bile İsrail aleyhine açıklama yapmaya başladı. İsrail'in Türkiye'den başka çıkış yolu kalmadı. Türkiye'yle eski günlere dönmeyi tabii ki istiyorlar. Türkiye'de insanlar buna karşı çıkıyor. İsrail'in yaptığı zulüm sadece insanları değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de rahatsız ediyor. Dolayısıyla İsrail'le ne halkın ne de devletin eskisi gibi olacağına ihtimal vermiyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

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