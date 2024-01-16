Türkiye'nin Irak'taki üsleri neden hedef alındı? İşte Batı'nın kirli planı

22-23 Aralık 2023'te peş peşe verdiğimiz 12 şehidin acısı, Türkiye'nin yüreğini yakarken yine aynı bölgeden acı haber geldi. 12 Ocak'ta Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu.

9 kahraman askerimizin şehit düştüğü bölgede Mehmetçik, teröristlere karadan ve havadan yaptığı operasyonlarla göz açtırmıyor.

Saldırının zamanlaması dikkat çekerken son zamanlarda Türkiye'nin Orta Doğu'daki stratejik ağırlığını, Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail tarafından soykırıma uğrayan Filistinliler başta olmak üzere diğer bölgesel sorunlara çözüm arayışını baltalamak, gölgelemek ve bölgenin en güçlü ordusunu oyalamak için yeniden taşeron terör örgütü devreye sokuldu.

Peki rakip ve hasım ülkelerin planı ne? Kanlı terör örgütünü kimler harekete geçirdi?

Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu Odak Noktası programına katılan Güvenlik Analisti ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi-ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer, üs bölgelerinin stratejik önemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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"Hakurk-Metina hattı önemli"

Ekrana yansıyan haritada değerlendirmede bulunan Güçlüer, "Metina'dır sınır hattı. Şu dağlık alanı kontrol eden, Hakurk-Metina hattını kontrol eden, sadece Irak ve Suriye'de değil, aslında Orta Doğu'daki terör odaklarının kontrolünü ele geçirir. Bu kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

2. operasyon bölgesini açıkladı

Terör örgütü PKK'yı kontrol eden güçlerin oldukça rahatsız olduğunu belirten Güçlüer, saldırının olduğu bölgenin kontrol altına alındıktan sonra Süleymaniye-Erbil-Sincar hattına operasyon başlatılacağını ifade etti.