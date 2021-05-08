Türkiye'nin insansız jeti geliyor! Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan heyecanlandıran sözler

Türkiye'nin savunma sanayinde önemli bir yere sahip olan ve terörle mücadelede nokta atışlarıyla silahlı kuvvetlerimize büyük bir avantaj kazandıran İHA ve SİHA'lara yeni görev.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin milli gururu olan İHA ve SİHA'ların artık deniz kuvvetlerinde de görev yapacağını duyurdu. TB-3'ün 3 D çizim görüntülerini ilk kez paylaşan Bayraktar, "TB3'ün kanatları katlanabiliyor, TCG Anadolu gemisine iniş yapabilecek. Özellikle Deniz kuvvetlerimize önemli katkı sunacağını değerlendiriyorum" dedi.

Öte yandan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ses hızına ulaşacak insansız savaş uçağı için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Selçuk Bayraktar tarih vermişti

ABD, Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunmasının ardından açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 'F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir.' ifadelerini kullanmış, Milli İnsansız Savaş Uçağı projesine hız verdiklerini söyleyerek, 'Hedefimiz 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek.' diye konuşmuştu.

Baykar'ın yürüttüğü projelere dair detaylar veren Bayraktar, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.