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Aktüel

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sökülen parçaları Trabzon'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:33:05 -
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sökülen parçaları Trabzon'a getirildi

TRABZON (AA) - Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ve İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçebilmesi için direği kısaltılan "Fatih" gemisinin, sökülen parçaları montaj için Trabzon Limanı'na getirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi Fatih'in, 2 parça halinde barge üzerine yerleştirilen ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtaran" isimli römorkorla İstanbul'dan Trabzon'a getirilen kuleleri, sabah saatlerinde Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırıldı.

Yapılan hazırlıkların ardından vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülerek Trabzon Limanı'na indirilecek platformun, "Fatih" gemisinin limana yaklaşmasının ardından monte edilecek.

Montaj sonrası kulelerin denizden yüksekliğinin 104 metreye ulaşacağı ve 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleler ve parçalarla birlikte yaklaşık 1000 ton ağırlığındaki kulelerin eklenmesinin ardından "Fatih" gemisi, Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacak.


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