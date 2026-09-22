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Gündem Sapanca'yı sarsan aile katliamı: Öz annesini öldüren şüpheli tutuklandı
Gündem

Sapanca'yı sarsan aile katliamı: Öz annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Sapanca'yı sarsan aile katliamı: Öz annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde annesini silahla vurarak öldüren, kuzenini ise yaralayan 16 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün tabancayla annesi İ.İ'yi (34) öldüren ve kuzeni H.T'yi (24) yaralayan B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen B.İ. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı H.T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde önceki gün B.İ. ile annesi İ.İ. ve kuzeni H.T. arasında tartışma çıkmış, B.İ. tabancayla annesi ve kuzenine ateş açmıştı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan anne İ.İ. müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı B.İ. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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