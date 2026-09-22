Başkan Erdoğan'dan dünyaya KKTC çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini New York'ta bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.
Erdoğan "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum" dedi.