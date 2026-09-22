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Spor Galatasaray'da forma krizi büyüyor! Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı ortalığı karıştırdı!
Spor

Galatasaray'da forma krizi büyüyor! Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı ortalığı karıştırdı!

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Galatasaray'da forma krizi büyüyor! Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan itirafı ortalığı karıştırdı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da orta saha bölgesindeki kıyasıya rekabet teknik direktör Okan Buruk'un işini zorlaştırırken, son dönemde yedek kulübesine hapsolan dünyaca ünlü yıldız İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Takımdaki yoğun forma rekabetine dikkat çeken Buruk, yıldız futbolcunun durumuna açıklık getirdi.

Galatasaray'da orta saha bölgesindeki forma rekabeti, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini zorlaştırıyor. Tecrübeli teknik adam, son dönemde forma süresi sınırlı kalan İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İDMANDA NEGATİF GÖRÜNTÜ VERMİYOR"

Buruk, İlkay Gündoğan'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirtti. İbrahim Seten'in haberine göre Buruk, "İlkay'ın çalışmasından memnunum, idmanda negatif görüntü vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede olduğu için ve çok yarışmacı bir dönemden geçtiğimiz için süre vermek istediğim oyunculara süre veremiyorum" dedi.

"LESLEY'Yİ DE OYNATMAK İSTİYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü, yalnızca İlkay Gündoğan'ın değil, diğer orta saha oyuncularının da forma beklediğini vurguladı. Buruk, "Lesley'yi de oynatmak istiyorum, Nhaga'yı da oynatmak istiyorum, İlkay'ı da oynatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

FORMA REKABETİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın yoğun maç trafiğinde orta sahadaki oyuncu rotasyonunun daha fazla değişmesi bekleniyor. Buruk'un açıklamaları, takım içerisindeki forma rekabetinin boyutunu da ortaya koydu.

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