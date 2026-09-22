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Gündem Ertuğruloğlu: Erdoğan’ın KKTC çağrısı haklı davamızın en güçlü göstergesi
Gündem

Ertuğruloğlu: Erdoğan’ın KKTC çağrısı haklı davamızın en güçlü göstergesi

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Ertuğruloğlu: Erdoğan’ın KKTC çağrısı haklı davamızın en güçlü göstergesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönündeki çağrısını yinelemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu, Erdoğan’ın mesajının egemen eşitlik ve iki devletli çözümü öngören Kıbrıs politikasının uluslararası alanda ilerlediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

 SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL 

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 81. Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısını yinelemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik mesajlarının önemine dikkat çeken Ertuğruloğlu, Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteğinin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

“Haklı davamızın uluslararası alanda ilerlediğinin güçlü göstergesi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısını yinelemesini değerlendiren Ertuğruloğlu, bunun yeni Kıbrıs politikasının uluslararası alanda karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti.
Ertuğruloğlu, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da KKTC’nin tanınması çağrısını yinelemesi, egemen eşit, iki devletli çözümü öngören yeni Kıbrıs politikamızın ve haklı davamızın uluslararası alanda emin adımlarla ilerlediğinin en güçlü göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“Tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda BM Genel Kurulu kürsüsünden KKTC’nin tanınması ve Kıbrıs Türk halkına yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönündeki çağrılarını sürdürdüğüne işaret eden Ertuğruloğlu, Erdoğan’a teşekkür etti.
Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, BM Genel Kurulu’nda son 5 yıldır, Devletimiz KKTC’nin resmen tanınması, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve gayriinsani ambargoların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun KKTC ile doğrudan iş birliği geliştirmesi yönündeki kararlı duruş ve tarihi çağrısını yinelemesinden dolayı en derin şükranlarımı sunuyorum.”

 

“Tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket edeceğiz”

Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile ilişkilerine de vurgu yapan Ertuğruloğlu, KKTC’nin bundan sonraki süreçte de Türkiye ile koordinasyon içerisinde hareket edeceğini kaydetti.
Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her zaman garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir fikir ve eylem birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz.” dedi.

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