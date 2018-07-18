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Türkiye'nin ilk uçak gemisi 33 ay sonra hazır

Yapımı Seder Tersanesi'nde devam eden Türkiye'nin ilk ilk uçak gemisiTCG Anadolu'nun 33 ay sonra hazır olacağı belirtildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:40
Türkiye'nin ilk uçak gemisi 33 ay sonra hazır

Uçak gemisinin donanmaya katılmasıyla birlikte Türkiye, dünyada uçak gemisine sahip 14 ülkeden biri olacak. Son gelen bilgilere göre TCG Anadolu 33 ay sonra hazır...

Yüzde 68 yerlilik oranıyla üretilmekte olan TCG Anadolu, dünyanın en gelişmiş uçak gemilerinden biri olacak. 32 metre enindeki dev gemi, yakıt takviyesi almadan 9 bin mil (14 bin 500 km) uzağa gidebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Anadolu ile böylece okyanus ve okyanus ötesindeki ülkelere yönelik operasyon yapabilecek. İçerisinde 50 tane tank, 7 adet savaş uçağı (F35B kısa kalkış-dikey iniş), 10 adet helikopter, insansız hava araçları, hücumbotlar, 27 tane amfibi zırhlı araç, 6 tane personel taşıyıcı zırhlı araç ve 1423 asker taşıyabilecek şekilde tasarlanan TCG Anadolu, personeline vereceği sağlık hizmeti alt yapısı bakımından da tam teşekküllü bir hastaneyi aratmayacak.

Gemide 32 yatak, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunacak. Bu sayede TSK doğal afetler, insani yardım ve mülteci tahliyesi gibi durumlarda da istenen yere müdahale edebilecek.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:40
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