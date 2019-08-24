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Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü "Adba" göreve hazır

Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk sivil zırhlı midibüs olma özelliğini taşıyan "Adba" görücüye çıktı- B-7 zırh ve mayına karşı mukavemet özelliğini taşıyan midibüs silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatının ihtiyaçlarına göre tasarlandı

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:23
Türkiye'nin ilk sivil zırhlı midibüsü "Adba" göreve hazır

ANKARA (AA) - MUHAMMED TORUNTAY - Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk sivil zırhlı midibüs olma özelliğini taşıyan "Adba" göreve hazır hale geldi.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından tamamen yerli ve milli olan midibüsü geliştirdiklerini kaydetti.

Geliştirilen midibüsün sınıfında dünyada ve Türkiye'de benzerinin olmadığını aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"Neden diyeceksiniz? Özellikle koruma seviyesi çok çok yüksek. Aslında bu tip otobüsler kullanımda var hali hazırda ama bu kadar koruma seviyesi yüksek bir otobüs kullanımda değil. Balistik korumamız çok yüksek, B-7 tabir ettiğimiz zırh delici mermilere karşı koruma sağlayabiliyoruz. Buna ilave olarak aynı zamanda otobüsün tabanında mayın koruması sağlayabiliyoruz. Bunu yapabilen bu sınıfta midibüs sınıfında sivil görünümlü olup içi tamamen askeri olan bir aracımız henüz yok."

Özkan, mayına karşı midibüsün koruma kabiliyetinin yüksek seviyede olduğuna değinerek, "Bunu hem aracımızın tabanının şekliyle hem de aracın içerisindeki koltukların dizaynı ile sağlıyoruz. Tamamen mayın koruma koltuğu, ağır askeri araçta olan koltuklar var içerisinde." diye konuştu.

Aracın 23 ve 25 kişilik tasarlandığını, camlarının tamamıyla "polikarbon" cam ile kaplandığını aktaran Özkan, "Taşlı, sopalı ve molotoflu saldırılara karşı bu cam mukavemet sağlıyor. Tamamen kırılmaz ve yanmaz bir camdır. Bunun asıl amacı camların içerideki zırhlı cama isabet etmemesini sağlamak çünkü herhangi bir taş parçası zırhlı cama gelirse zaman içerisinde en ufak bir çatlak bile özelliğini kaybetmesini sağlayabilir. Bu camları kapladığımız için tamamen bu riski ortadan kaldırmış oluyoruz." dedi.

- "Tamamen seri üretime hazırız"

Özkan, zırh seviyesine göre çok farklı görevlerde ve tutuklu mahkumları taşıma gibi amaçlarla da kullanılabileceğini kaydetti.

Midibüse, yurt içinden ve yurt dışından çok büyük bir ilgi olduğunu belirten Özkan, "Tamamen seri üretime hazırız şu anda. Rakamdan korkumuz yok çünkü bizim kendi kapasitemiz hali hazırda çok yüksek. Gelecek ek siparişlere veya taleplere göre kapasite yaratmak bizim için hiç problem değil." şeklinde konuştu.

Midibüs, girilmesi zor ve tehlikeli yerlerde, silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatı için yardım amaçlı asker ile sivil görevlerde risk olmaksızın kullanılabilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:23
  1. "Adba"
  2. ilk sivil zırhlı minibüs

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