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Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergen sigara bırakma polikliniği’ Manisa’da açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ açıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:59
Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergen sigara bırakma polikliniği’ Manisa’da açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ açıldı. Manisa’da açılan polikliniğin diğer hastanelere örnek olması ve yeniden artmaya başlayan sigara kullanımıyla daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ açılarak hizmet vermeye başladı. Açılışa MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel ve öğretim üyeleri katıldı.



Sigara kullanımı yeniden artıyor


’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Yüksel, “Çocuklarımızda ve ergenlerimizde sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımı, çocuk sağlığı açısından gündemimize almamız gereken çok önemli bir konudur. Maalesef ki ülkemizde sigarayla ilgili olan mücadelede çok ciddi bir başarı elde edilmişti. Yaklaşık yüzde 31 olan oran yüzde 21’lere kadar indirilmişti. Maalesef bu oran tekrar tırmanmakta ve daha yukarı rakamlara gelmekte. Bunun da en büyük nedeni çocuklarımızın ve ergenlerimizin daha çok sigara içmesiyle bu sonuçlanıyor. Bunun en önemli etkisi çocuklarda sigara içmeye bağlı olarak artan solunum yolu hastalıkları ve mevcut astım ve benzeri alerjik hastalıklarının daha da artması ve bulguların tekrar ortaya çıkması. Burada asıl önemli olan ve kötü olan süreç sigarayla ilgili başlanan bu bağımlılık ve alışkanlıkların alkol kullanımı, madde kullanımı ve diğer uyuşturuculara bir kapı açması. Bu nedenle sadece sigara içen bir çocuğumuzun veya ergenimizin bu bağımlılıkla kalmadığını, diğer ciddi bağımlılık yapıcı etkenlerin de yandaş hastalıklara ve ruhsal bunalımlara yol açtığı bir gerçek. Bu nedenle çocukluk ve ergenlikte sigarayla ilgili mücadele, bütün bağımlılıkla ilgili mücadeleyle sonuçlanabilmekte" dedi.



Türkiye’de ilk


"Ülkemizde bu konuda 18 yaşına kadar olan çocuk ve ergenlerimizin başvuracağı bir poliklinik şuana kadar yoktu." diyen Prof. Dr. Yüksel şunları söyledi: "İlk defa Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı altında Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalındaki arkadaşlarımızla birlikte çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniğini bugün açmış bulunuyoruz. Bu poliklinikte elde edilen verilerle ile tüm ülkemizde hem birinci hem ikinci hem de üçüncü basamak eğitim birimlerinde, benzeri çocuk ve ergenlerde sigara bırakma poliklinikleri açılacaktır. Bu çok önemli bir konu. Çünkü 18 yaş altı çocuk ve ergenlerimizde hem bu çocuklarımızın başvurabilecekleri hem de ailelerin başvurabilecekleri, kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, toplumumuzun geleceğini bağımlılıktan kurtarabileceğimiz bir başlangıç noktası olması açısından son derece önemli. Bu konuda hem kendimiz, hem çevremiz hem de direk artan bir şekilde iletişim ağlarını artırarak bu mücadeleyi başlatmayı çok önemli buluyorum."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:59
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