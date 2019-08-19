Türkiye'nin ilk cam seyir terasına ziyaretçi ilgisi

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 2012 yılında yapılan Türkiye'nin ilk cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

"Korumanın Başkenti" ve "Açık Hava Müzesi" diye anılan tarihi ilçedeki İncekaya Kanyonu üzerinde 80 metre yükseklikte, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı olan cam seyir terası, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 25 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Cam seyir terasın işletmecisi Nurettin Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terasın Batı Karadeniz'in parlayan bir yıldızı olduğunu belirterek, ilçeye gelen hemen her turistin mekanı ziyaret ettiğini söyledi.

Terasın ilçe turizmine önemli katkı sağladığını dile getiren Bahçeci, "İlçeye gelen turist sayısının artışına da katkı sağlıyor. Bu bayramda yaklaşık 25 bin turisti ağırladık." dedi.



