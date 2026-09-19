Ertuğrul Doğan’dan MHK’ye sert tepki! Gözlük mü verecek?

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile oynanan maçın ardından konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın gündeminde, hakemin doğrudan kırmızı kart kararı vermediği müdahale vardı. Pozisyonun açık olduğunu savunan Doğan, kararın VAR müdahalesine ihtiyaç duyulmadan verilmesi gerektiğini söyledi.

KIRMIZI KART POZİSYONUNA TEPKİ

Genç hakemlere saygı duyduklarını belirten Doğan, maçın yaklaşık 80. dakikalarında yaşandığını söylediği müdahaleyi sert sözlerle eleştirdi. Hakemin pozisyona yakın olduğunu vurgulayan Trabzonspor Başkanı, müdahalenin oyuncunun ayağını kırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.

Doğan, “Niye kırmızı kartı vermiyorsun? Buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net görüyor. Niye vermiyorsun? İnsanların kafasında neden bu şüpheyi bırakıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Sahada her iki takımın futbolcularının da emek verdiğini belirten Doğan, karşılaşmada oyuncuların işlerini yapmaya odaklandığını söyledi. Tartışmalı kararların bu emeğin önüne geçtiğini savunarak hakemlere, “Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım. Öyle bir tekmeyi vermeyince ne oluyor?” diye seslendi.

MHK BAŞKANINA ÇAĞRI

Eleştirilerini Merkez Hakem Kuruluna da yönelten Doğan, MHK Başkanı’nı daha önce defalarca istifaya davet ettiklerini hatırlattı. Federasyon Başkanı’nın mevcut yönetimle devam etmekten yana olduğunu belirterek MHK’nin hakemlerle görüşmesini istedi.

Doğan, “Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek, gözlerinde bir sıkıntı mı var, başka bir durum mu var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor.” dedi.

İtirazının yalnızca Trabzonspor ile sınırlı olmadığını vurgulayan Doğan, benzer kararların Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer kulüpleri de etkileyebileceğini söyledi. “Ya böyle bir pozisyon, VAR olmasa kırmızı kart değil. Böyle bir şey olabilir mi?” sözleriyle tepkisini sürdüren Doğan, hiçbir takımın bu tür kararlarla karşılaşmasını istemediklerini belirtti.

DEVRE ARASI İÇİN TRANSFER MESAJI

Kadronun oluşturulmasında taraftarları ve camiayı mutlu etme hedefiyle hareket ettiklerini anlatan Doğan, yönetim olarak her türlü fedakârlığı yaptıklarını söyledi. Takımın eksikleri bulunduğunu kabul eden Trabzonspor Başkanı, bunları devre arasında gidermeyi planladıklarını ifade etti.

Yeni teknik direktör ve oyuncular için destek isteyen Doğan, “Benim taraftarımızdan, camiamdan ricam şu: Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler.” çağrısında bulundu.

Transfer dönemi geldiğinde gereken adımları yeniden atacaklarını belirten Doğan, hedeflerini “Hep beraber inşallah zirveye yürürüz.” sözleriyle dile getirdi.