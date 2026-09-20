Ünlü hastane iflas ediyor: Kötü haber geldi

Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi; “14/09/2026 TarihliSıra Cetveli (İ.İ.K.'nun 206,207,230,232,233,234, 235 ve 236. Maddeleri Uyarınca) MÜFLİS : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ, 4640576279Vergi Nolu, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil Numarası: 26473 Tacettin Veli Mah. Seyit Burhanettin Bul. No:58 Melikgazi/Kayseri Yukarıda yazılı müflis şirket hakkında, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11/03/2026 tarih ve 2025/1442 Esas sayılı kararı ile Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26473 sicil numarasında kayıtlı müflis HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş nin 11/03/2026 günü saat 16:04 tarihi itibari ile iflasının açılmasına karar verilmiştir. Müflis şirketin malvarlığının tasfiyesi işlemleri müdürlüğümüzce başlatılmıştır. Borçlu müflis şirketin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını gösteren İflas idaresince hazırlanmış 14/09/2026 tarihli Sıra Cetveli 15/09/2026 tarihi itibariyle Kayseri Genel İcra Müdürlüğü İflas Bürosu İflas Dosyasında ilgililerin incelemesine hazır bulunmaktadır. KAYNAK: KAYSERİ OLAY