ABD'de İsrail tarihi zorunlu ders oldu!

ABD'nin Texas eyaleti, devlet okullarında Müslüman öğrencilerin dini ve insani haklarını görmezden gelen, İslami sembol ve değerleri eğitim alanından ayıklamaya çalışan politikalarına bir yenisini ekledi. Eyalet Eğitim Kurulu, devlet okullarında İsrail tarihinin öğretilmesini zorunlu kılan yeni müfredatı resmen kabul etti.

Yahudi lobilerinin ve Hristiyan çevrelerin baskısıyla alınan karara göre, Texas genelindeki devlet okullarında eğitim gören öğrencilere İsrail’in kuruluş süreci ve tarihi "zorunlu ders" olarak okutulacak. Karar, ABD genelinde Müslüman ve Filistin yanlısı seslerin, İslami öğretilerin ve Filistin'deki kıyımı dile getiren akademisyen ve öğrencilerin susturulmaya çalışıldığı bir dönemde yürürlüğe girdi.

Çifte Standart ve Yahudi Dayatması

ABD yönetimi ve eyalet bürokrasisi, bir yandan okul müfredatlarından ve kamusal alandan İslami kavramların ve Filistin hakikatinin anlatılmasını "aşırılık" ve "antisemitizm" kılıfıyla yasaklayıp sansürlerken; diğer yandan İsrail rejiminin resmi tezlerini Amerikan eğitim sisteminin merkezine yerleştiriyor.

Özellikle Filistin’de devam eden katliamlara karşı Amerikan üniversitelerinde yükselen tepkileri baskı ve tutuklamalarla bastırmaya çalışan ABD, ortaöğretim seviyesindeki çocuklara İsrail'in tarihini ders olarak koyarak genç nesilleri Yahudi anlatısıyla manipüle etmeyi hedefliyor.

Hristiyan-Yahudi İttifakının Eğitimdeki Yansıması

Texas Eğitim Kurulu'nda kabul edilen bu müfredat değişikliği, ABD iç politikasına yön veren evangelist ve Yahudi yapıların okullardaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Karar doğrultusunda hazırlanacak ders kitaplarında, Filistin coğrafyasının tarihi gerçekleri ile uygulanan tehcir ve katliamlar tamamen yok sayılarak, doğrudan İsrail propagandası işlenecek.