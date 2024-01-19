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Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında!
Dünya

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 14:12:00 -
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünya basınında!

Ülkemizin uzaya çıkan ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, dünyada yankı uyandırdı. Gezeravcı ABD, Kore ve Hindistan basınında geniş yer buldu.

Ülkemizin uzaya çıkan ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, dünyada yankı uyandırdı. Gezeravcı ABD, Kore ve Hindistan basınında geniş yer buldu.

İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın, “İstikbal göklerdedir” sözüyle başladığı uzay seyahati dünya basınında geniş yer aldı. Uluslararası önde gelen haber ajansları, 'Türkiye'nin ilk astronotu Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı' sözleriyle haberi duyururken ABD merkezli haber televizyon kanalı CNN “SpaceX, Avrupa özel uzay misyonuyla ilk Türk astronotu gönderdi” ifadelerini kullandı.

NBC haber kanalı Gezeravcı’yı “Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar en son ticari uçuşla uzay istasyonuna gönderildi. Astronotların Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaşması bekleniyor ve iki haftayı yörüngedeki istasyonda geçirecekler” ifadeleriyle duyurdu.
Korea Post medya organı “Türkiye, Ulusal Uzay Programı kapsamında hedeflerine ulaşmaya devam edecek” ifadelerini kullanırken Bloomberg “Türkiye, ilk astronotunu SpaceX kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçurdu ve bu, ülkenin yeni oluşan uzay programında bir dönüm noktası oldu” dedi.

Asya merkezli uluslararası medya organı NDTV “Türkiye'nin İlk Astronotu Bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yolda” başlığını kullanırken ABD News “SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotunu bir İsveçli ve İtalyan ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi” dedi.

Hindistan merkezli Times of India “Türkiye'nin ilk astronotunun bulunduğu mürettebat uzay istasyonuna doğru uçuşa başladı” başlığını kullandı. Çin merkezli South China Morning Post “Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna doğru yola çıktı” dedi. Fransa merkezli gazete La Monde ise “Türkiye'nin ilk astronotu, bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi” dedi.
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