0553 313 94 23

Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir? Yöresel yemekler ve şehirleri Hangi şehirlerde hangi yemekler yenir? Türkiye’nin lezzet haritası

Anadolu coğrafyası yemek kültürü olarak oldukça zengin bir kültür hinterlandına sahip. Öyle ki bazı yemekler sadece bir tek şehirle özdeşleşiyor ve sanki bütün lezzetini o şehirden alıyor. Ülkemizin lezzet haritasını sizler için çıkardık.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir? Yöresel yemekler ve şehirleri Hangi şehirlerde hangi yemekler yenir? Türkiye’nin lezzet haritası

Kuzu etinden yapılmış Çağ Kebabının ana vatanı hiç şüphesiz ki Erzurum. Sert yayla havasının otlarıyla beslenen kuzu etinden yapılan Çağ Kebabının lezzeti uzun süre damağınızdan gitmeyecek. Bol köpüklü ayran içmeyi de unutmayın.

Gaziantep, köfte ve kebap şehri olarak bilinse de tatlıları çok daha ünlüdür. 40 katmanlı baklavalarının tadına doyum olmaz. Usta işi ellerden tam kıvamında şerbetiyle çıkan tatlıların ünü dünyaya yayılmış durumda.

Tokat’ın sarması meşhurdur. Üzüm yaprağından yapılan sarmalarda heleki zeytin yağı da kullanılmışsa enfes bir tat siz bekliyor. Tokat Kebabı ve Zile Pekmezi yemeyi de unutmayın.

Şalgam’ın memleketi Adana. Güneşin adeta insanı kavurduğu bir coğrafyada buz gibi bir Şalgamın verdiği lezzeti başka hiçbir şey veremez. Adana kebabını bizzat Adana’da yediğinizde başka yerde kebap yememiş gibi hissedebilirsiniz.

Çiğköftenin diyarı Şanlıurfa’da ise maharetli ellerde yoğrulmuş köfteler sizi bekliyor. Yolunuz düşerse Urfa Kebabı da yerinde yemenizde fayda var.

Bir kaşığa 40 mantı tanesi sığmıyorsa, o manti olmamıştır diye bir söz vardır Kayseri’de. Mantının ana vatanı Kayseri’de lezzeti hafsalanızı zorlayacak mantı türleri yiyebilirsiniz.

Etli ekmek denilince aklımıza gelen ilk yer hiç şüphesiz ki Konya. Hakikaten de bu durumu sonuna kadar hak ediyor. Yanında acılı yeşil biber, bol etli ekmeğiniz ve ayran… unutamayacak bir lezzete şahitlik edeceksiniz.

Bamya çorbasının en lezzetli halini Amasya’da içebilirsiniz.

Hatay’a yolunuz düşerse künefe yemeden ayrılmayın.

İskenderun’da harikulade lezzette tantuni yiyebilirsiniz.

Çanakkale’de Asma Yaprağında Sardalya’yı tatmayı unutmayın.

Adıyaman etsiz çiğköftenin anavatanı. Adıyaman’a gitmişken ekşili köfte yemeyi de unutmayın.

Afyon’da manda kaymağını mutlaka tadın.

En orijinal köftelerden biri olan Abdigör Köftesi’ni de Ağrı’da yiyebilirsiniz.

Maden sularıyla meşhur olan Ankara’da, Ankara Tavası yemeyi de unutmayın.

Antalya’ya tatil için yolunuz düşerse Taratorlu Piyaz’ı mutlaka tadın.

Artvin’in dünyaca ünlü balları sizi büyüleyecektir.

İncirin en lezzetli halini Aydın’da yiyebilirsiniz.

Meşhur Ayvalık Tostunun merkezi Balıkesir’dir. Yanında Susurluk Ayranı içmeyi unutmayın.

Bıldırcın kebabını ilk defa tadacaksanız mutlaka Bilecik’e gidin.

İstanbul’da da orjinaline yakın yiyebileceğiniz Büryanın merkezi Bitlis’tir.

İskender Kebabın merkez üssü Bursa’dır.

Denizli’ye yolunuz düşerse Kuyu Tandır’ı tatmak için mutlaka azami gayret gösterin.

Edirne’nin tava ciğerini tatmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz demektir.

Gülleriyle meşhur Isparta’da Gül Lokumu yiyebilirsiniz. Gül lokumunun lezzeti aklınızı başınızdan alacak.

Ayva dolmasını duymuş muydunuz? Eğer ilk defa yiyeceksiniz Kırşehir’de yemeniz size güzel bir deneyim katacaktır.

Kütahya’ya yolunuz düşerse Zerdeli pilavı tadın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
  1. Şanlıurfa
  2. Tokat
  3. Kütahya
  4. Konya
  5. Kırşehir
  6. Kayseri
  7. İstanbul
  8. Isparta
  9. Hatay
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Edirne
  13. Denizli
  14. Çanakkale
  15. Bursa
  16. Bitlis
  17. Bilecik
  18. Balıkesir
  19. Aydın
  20. Artvin
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Amasya
  24. Ağrı
  25. Afyon
  26. Adıyaman
  27. Adana
  28. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999 yılında hatırladık”
    1. Ufuk Koçak: “İnsan olduğumuzu 1999..
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Olçok..
    3. Kuzey Kore'den Güney Kore'nin..
    4. Kastamonu'da dolu etkili oldu
    5. Husilerin Suudi Arabistan'daki petrol..
    6. Trabzonspor, İstanbul'a geldi
    7. Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
    8. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude..
    9. AB'den Hong Kong protestolarına..
    10. Cezayir'de "Akiller Heyeti" kuruldu
    11. Pakistan BM Güvenlik Konseyinin Keşmir..
    12. İpten polisler aldı
    13. Ordu’da kaya parçaları evin üzerine..
    14. Liverpool 2'de 2 yaptı
    15. Bursa'da zincirleme trafik kazası: 18..
    16. Open Arms gemisindeki 27 çocuk indirildi
    17. Meteorolojiden yarın için kuvvetli..
    18. Somali’nin Jubaland Bölgesel Yönetimi..
    19. Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
    20. Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir?..
    21. Yargıtay’dan Adli Yıl Töreni açıklaması
    22. Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen'i 3..
    23. Dolu ve sel Domaniç’i vurdu
    24. Aden'deki ayrılıkçı güçlerden Suudi..
    25. Yağmurda 4 araç birbirine girdi: 18..
    26. "ABD'nin bizden ve diğer ülkelerden..
    27. Rekor büyüklükte balıkların tutulduğu..
    28. Aşgın’dan Yeni Çorusmpor ile ilgili..
    29. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan..
    30. Abi-kardeş ölümden döndü
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu