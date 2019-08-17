Türkiye’nin hangi ilinde ne yenilir? Yöresel yemekler ve şehirleri Hangi şehirlerde hangi yemekler yenir? Türkiye’nin lezzet haritası

Kuzu etinden yapılmış Çağ Kebabının ana vatanı hiç şüphesiz ki Erzurum. Sert yayla havasının otlarıyla beslenen kuzu etinden yapılan Çağ Kebabının lezzeti uzun süre damağınızdan gitmeyecek. Bol köpüklü ayran içmeyi de unutmayın.

Gaziantep, köfte ve kebap şehri olarak bilinse de tatlıları çok daha ünlüdür. 40 katmanlı baklavalarının tadına doyum olmaz. Usta işi ellerden tam kıvamında şerbetiyle çıkan tatlıların ünü dünyaya yayılmış durumda.

Tokat’ın sarması meşhurdur. Üzüm yaprağından yapılan sarmalarda heleki zeytin yağı da kullanılmışsa enfes bir tat siz bekliyor. Tokat Kebabı ve Zile Pekmezi yemeyi de unutmayın.

Şalgam’ın memleketi Adana. Güneşin adeta insanı kavurduğu bir coğrafyada buz gibi bir Şalgamın verdiği lezzeti başka hiçbir şey veremez. Adana kebabını bizzat Adana’da yediğinizde başka yerde kebap yememiş gibi hissedebilirsiniz.

Çiğköftenin diyarı Şanlıurfa’da ise maharetli ellerde yoğrulmuş köfteler sizi bekliyor. Yolunuz düşerse Urfa Kebabı da yerinde yemenizde fayda var.

Bir kaşığa 40 mantı tanesi sığmıyorsa, o manti olmamıştır diye bir söz vardır Kayseri’de. Mantının ana vatanı Kayseri’de lezzeti hafsalanızı zorlayacak mantı türleri yiyebilirsiniz.

Etli ekmek denilince aklımıza gelen ilk yer hiç şüphesiz ki Konya. Hakikaten de bu durumu sonuna kadar hak ediyor. Yanında acılı yeşil biber, bol etli ekmeğiniz ve ayran… unutamayacak bir lezzete şahitlik edeceksiniz.

Bamya çorbasının en lezzetli halini Amasya’da içebilirsiniz.

Hatay’a yolunuz düşerse künefe yemeden ayrılmayın.

İskenderun’da harikulade lezzette tantuni yiyebilirsiniz.

Çanakkale’de Asma Yaprağında Sardalya’yı tatmayı unutmayın.

Adıyaman etsiz çiğköftenin anavatanı. Adıyaman’a gitmişken ekşili köfte yemeyi de unutmayın.

Afyon’da manda kaymağını mutlaka tadın.

En orijinal köftelerden biri olan Abdigör Köftesi’ni de Ağrı’da yiyebilirsiniz.

Maden sularıyla meşhur olan Ankara’da, Ankara Tavası yemeyi de unutmayın.

Antalya’ya tatil için yolunuz düşerse Taratorlu Piyaz’ı mutlaka tadın.

Artvin’in dünyaca ünlü balları sizi büyüleyecektir.

İncirin en lezzetli halini Aydın’da yiyebilirsiniz.

Meşhur Ayvalık Tostunun merkezi Balıkesir’dir. Yanında Susurluk Ayranı içmeyi unutmayın.

Bıldırcın kebabını ilk defa tadacaksanız mutlaka Bilecik’e gidin.

İstanbul’da da orjinaline yakın yiyebileceğiniz Büryanın merkezi Bitlis’tir.

İskender Kebabın merkez üssü Bursa’dır.

Denizli’ye yolunuz düşerse Kuyu Tandır’ı tatmak için mutlaka azami gayret gösterin.

Edirne’nin tava ciğerini tatmadıysanız çok şey kaybediyorsunuz demektir.

Gülleriyle meşhur Isparta’da Gül Lokumu yiyebilirsiniz. Gül lokumunun lezzeti aklınızı başınızdan alacak.

Ayva dolmasını duymuş muydunuz? Eğer ilk defa yiyeceksiniz Kırşehir’de yemeniz size güzel bir deneyim katacaktır.

Kütahya’ya yolunuz düşerse Zerdeli pilavı tadın.