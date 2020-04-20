Türkiye'nin hamlesi sonrası çılgına döndüler! ‘Salgına rağmen bunu yapıyorlar’

Türkiye'nin Taşucu'nda bulunan Yavuz sondaj gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi Rumları alarma geçirdi. Rum medyası, “Türkiye ciddi bir koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olmasına rağmen bölgedeki hedeflerinden vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

Milli sondaj gemimiz Yavuz dün Taşucu'ndan yola çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği Erenköy açıklarına demirlendi. KKTC'de bulunan İHA'ların da güvenliğini sağladığı Yavuz sondaj gemisi Rumları panikletti. Rum medyası, dün geceden itibaren askeri yetkililerin, Yavuz'un hareketini takip ettiğini yazdı. Öte yandan Rum Haber Ajansı'na konuşan askeri yetkililer, Türkiye'nin milli sondaj gemisi Yavuz'a sürat teknelerinin de eşlik ettiğini, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye'nin, bölgedeki 6'ıncı ve 7'nci parseller için ise Navtex yayınladığı belirtildi.

'Türkiye bölgedeki hedeflerinden vazgeçmiyor'

Türkiye'nin 2020'nin ikinci yarısında Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam edeceğini açıklaması Rumlarda endişeye neden oldu. Rum medyası, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam edeceğini açıklamasına ilişkin yayınladığı haberde, “Türkiye ciddi bir koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olmasına rağmen bölgedeki hedeflerinden vazgeçmiyor” ifadelerini kullandı.

Haberi ‘Denizlerdeki fırtınayı sürüyor’ başlığıyla duyuran Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve özellikle Güney Kıbrıs’ın ‘sözde’ Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) doğal gaz sondaj planlarından vazgeçmediğini belirtti.

Rumlar ara verdi

Diğer yandan, GÜNEY Kıbrıs Rum yönetiminin, 2020 yılı içerisinde Doğu Akdeniz'de yapacağını ilan ettiği 5 sondaj çalışmasının 2021 yılına ertelendiği kaydedildi. Rum medyasının manşete çektiği habere göre, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2020 yılı içerisinde yapacağı açıklanan sondaj çalışmaları 2021’e ertlendi. Sondajların koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik çöküşten dolayı ertelendiğini yazan Politis gazetesi, sondaj yapacak şirketlerin erteleme ile ilgili Rum yönetimini bilgilendirdiğini ifade etti. Rum Yönetimi’nin enerji programının, koronavirüs nedeniyle alt-üst olduğunu yazan gazete, sondaj yapacak şirketlerin Rum Enerji Bakanlığı ile de konuyu ele aldığını bildirdi.

Ankara: KKTC ile görüşün

Haberlerde Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun 18 Mart tarihinde BM’ye bir mektup gönderdiği, mektupta yer alan haritada KKTC’ye de yer verildiği belirtildi. Sinirlioğlu’nun mektubunda; ‘Güney Kıbrıs’ın her türlü şikayeti için KKTC’yle görüşmesi gerektiğini ifade etmişti.